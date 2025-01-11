كلمات وحكايات مؤثرة.. "لا تقلقوا هنا القاهرة" فيديو يتغنى فى حب مصر

كتب سيد الخلفاوى

نشر عبدو حليمة، صحفي ومنتج محتوى خاص لدى قناة سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو بعنوان "لاتقلقوا هنا القاهرة"، قال فيه " أسمعت يوماً في نشرة أنه بعد زلزال مال الهرم ؟.. أسمعت بعد كل ملمة أن شعب مصر وإن اهتز انقسم؟.. هذه البلاد التي قالوا عنها دائماً وتد العرب.. لا تنتسب إلى أحد بل من أرضها بدأ النسب.

ويقول "حليمة" في الفيديو .. ، هي أم الدنيا بكل ما فيها ..هي أكبر من أي حضن يحتويها ..من عمر هذه الدنيا وأرضها عامرة فلا تقلق هنا القاهرة.. تذكر أن مصر يوماً ما انسفح وقارها وكم أتاها الغدر من يمينها ويسارها وكم حاولوا أن يهدموا يائسين مجد هذا البلد وسخروا كل حاقد واستعانوا عليه بالنفاثات في العقد فرتل في مصر كل والد وما ولد ومن شر حاسد إذا حسد ودائما ما تنتصر وتتلوا هذه الشعوب الثائرة بيان رقم 1.