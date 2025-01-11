غرفة عمليات تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى أو معوقات فى أول أيام امتحانات النقل

الوادي الجديد-ماهر أبو نور

ترأس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، والتى انطلقت اليوم السبت بجميع مدارس المحافظة، حيث استقبلت 356 مدرسة طلابها لآداء الامتحانات مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة.

وأشار وكيل التعليم إلى أنه لم يتم تلقى اية شكاوى بشأن الأوراق الامتحانية أو معوقات إنتظام الامتحانات مؤكدا على التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية، ومتابعة إنتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل اللجان لآداء الامتحان مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه حال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية معربا عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.



