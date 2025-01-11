غدا فى اليوم السابع.. وزير الخارجية: أمن البحر الأحمر قاصر فقط على الدول المشاطئة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: وزير الخارجية: أمن البحر الأحمر قاصر فقط على الدول المشاطئة

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