طقس اليوم فى مطروح.. معتدل نهارا وأجواء غائمة جزئيا وفرص سقوط أمطار

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، اليوم السبت 11-1-2025، طقس معتدل نهاراً بارد ليلاَ، في ظل أجواء غائمة جزئياً، وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق، وتراجع نشاط الرياح.

وتسطع الشمس من حين لآخر، مما يزيد حالة الدفء، وتشهد مختلف المناطق طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مع تكاثر السُحُب والغيوم، من حين لآخر، وسجلت درجات الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 10 مئوية، مع اعتدال حالة البحر، ارتفاع الأمواج لأكثر من متر، مع الرياح الشمالية الغربية، التي تُقدر سرعتها بـ 20 كيلومتر في الساعة.

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة، على مناطق مختلفة، ساهمت في تراجع نشاط الرياح والأتربة، قبل أن تتحسن حالة الطقس وتستقر خلال اليومين الماضيين.

على جانب آخر، رفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.