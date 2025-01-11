اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يناير 2025 12:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس اليوم فى مطروح.. معتدل نهارا وأجواء غائمة جزئيا وفرص سقوط أمطار

السبت، 11 يناير 2025 11:37 ص
طقس اليوم فى مطروح.. معتدل نهارا وأجواء غائمة جزئيا وفرص سقوط أمطار طقس مطروح غائم جزئيا معتدل نهارا
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، اليوم السبت 11-1-2025، طقس معتدل نهاراً  بارد ليلاَ، في ظل أجواء غائمة جزئياً، وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق، وتراجع نشاط الرياح.

وتسطع الشمس من حين لآخر، مما يزيد حالة الدفء، وتشهد مختلف المناطق طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مع تكاثر السُحُب والغيوم، من حين لآخر، وسجلت درجات الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 10 مئوية، مع اعتدال حالة البحر، ارتفاع الأمواج لأكثر من متر، مع الرياح الشمالية الغربية، التي تُقدر سرعتها بـ 20 كيلومتر في الساعة.

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة، على مناطق مختلفة، ساهمت في تراجع نشاط الرياح والأتربة، قبل أن تتحسن حالة الطقس وتستقر خلال اليومين الماضيين.

على جانب آخر، رفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

 







مشاركة

محافظة مطروح

حالة القطس

أمطار

رياح

اتربة

انخفاض الرؤية

اخبار الطقس

اخبار مصر

اخبار عاجلة






الرجوع الى أعلى الصفحة