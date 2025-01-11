اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يناير 2025 02:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط 45 جهاز ريسيفر لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص

السبت، 11 يناير 2025 11:17 ص
ضبط 45 جهاز ريسيفر لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية قيام عدد من مالكى المحال التجارية ببيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:-

- ضبط (المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا أول بالغربية)، وعثر بداخل المحل على (23 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").

-ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا أول بالغربية)، وعثر بداخل المحل على (22 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مشاركة

حقوق الملكيه الفكريه

التعدى على الملكيه الفكريه

بث فضائى غير مرخص

اخبار الحوادث






الرجوع الى أعلى الصفحة