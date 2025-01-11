ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية في البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مالك مطبعة بالبحيرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها ..

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (صاحب مكتب رحلات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته أوراق خاصة بإحدى السيارات "مزورة" ، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مالك المطبعة المذكور ، وعثر بحوزته على (عدد كبير من المحررات الرسمية "مزورة" – أختام وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى التزوير).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية ، كما أقر بتزويره للأوراق المشار إليها المضبوطة بحوزة الأول؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



