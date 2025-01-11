شارع النيل برأس البر معلم سياحي ومقصد الزوار صيفا وشتاء ..صور

دمياط معتز الشربيني

شارع النيل في رأس البر يُعتبر واحدًا من أبرز معالم المدينة الساحلية، ويُعد وجهة مفضلة للزوار الراغبين فى الفسح والتنزه العائلى والتسوق.

يتميز شارع النيل بأجوائه الحيوية التى تجمع بين الجمال الطبيعي والخصوضية، مما يجعله وجهة جذب للزوار من مختلف أنحاء المحافظات.

شارع النيل جزء من تطوير رأس البر كمصيف شعبي منذ أوائل القرن العشرين، كان الشارع مركزًا للتجارة والحياة الاجتماعية في المدينة، حيث يجتمع المصطافون للتمتع بأجواء الصيف خاصة في الفترات المسائية، مع مرور الوقت، أصبح معلمًا سياحيًا للمدينة .

يمتد الشارع بمحاذاة نهر النيل، مما يوفر صورة خلابة على المياه، يُتيح للزوار فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة والهواء النقي، يمتلء الشارع بالحركة خاصة في فصل الصيف، حيث يزوره السكان المحليون والمصطافون، توجد فيه أماكن للجلوس والاسترخاء بجانب النيل.

يحتوي على مجموعة متنوعة من المحال التجارية التي تبيع الملابس، الإكسسوارات، المنتجات التقليدية، والهدايا التذكارية، يُعتبر مكانًا مثاليًا لشراء المنتجات المحلية بأسعار مناسبة، يتحول الشارع ليلاً إلى مكان مليء بالأضواء والموسيقى، حيث يُقام فيه أحيانًا فعاليات وأنشطة فنية.

جاءت شهرة الشارع وارتباطه باسم النيل بسبب موقعه الاستراتيجي بجانب نهر النيل يجعله من أكثر الشوارع جذبًا في رأس البر.



شارع النيل



ممشي المواطنين في شارع النيل



اقبال المواطنين