سقوط أمطار وحبات الثلج على مناطق بشمال ووسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مناطق بشمال سيناء، صباح اليوم، حالة من التقلبات الجوية تمثلت في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، صاحبها تساقط حبات برد في بعض المناطق، ووفقاً لشهادات أهالي وسط سيناء، فقد شهدت بعض المناطق تساقط حبات الثلج خلال الساعات الماضية، واستمر ذلك لعدة دقائق، ما أدى إلى اكتساء الأرض بطبقة بيضاء لافتة.

وسجلت مدينتي العريش والشيخ زويد، أيضاً تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة، مما أدى إلى تلطيف الأجواء رغم الأوضاع الجوية المتقلبة.

من جهتها، أكدت محافظة شمال سيناء أن الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد تام لمتابعة تطورات الأحوال الجوية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وأوضحت المحافظة أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع التغيرات المناخية، تشمل تجهيز فرق العمل والمعدات لمواجهة أي تداعيات محتملة للأمطار أو السيول.

وفي سياق متصل، أعلنت المحافظة أنها تتابع الوضع من خلال تقارير دورية تصدرها غرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة، وتنسق هذه الغرف مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير المناسبة بشكل فوري في حال حدوث أي تطورات.

يُذكر أن محافظة شمال سيناء قد سبق وأعلنت عن تفعيل خطة طوارئ شاملة للتعامل مع التغيرات المناخية، تضمنت تعزيز جاهزية البنية التحتية في المناطق الأكثر عرضة للسيول وتوفير معدات حديثة للتعامل مع تراكم المياه. كما دعت المحافظة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل والتواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي حوادث أو أعطال.