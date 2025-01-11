زوكربيرج يطالب ترامب بالتدخل لوقف غرامات الاتحاد الأوروبي على الشركات الأمريكية

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قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، إن الحكومة الأمريكية تحت رئاسة الرئيس المقبل دونالد ترامب يجب أن تتدخل لوقف الاتحاد الأوروبي من تغريم الشركات الأمريكية التكنولوجية بسبب انتهاكها لقواعد مكافحة الاحتكار وارتكاب انتهاكات أخرى.

وأضاف زوكربيرج خلال ظهوره في بودكاست "جو روجان إكسبيرينس" ، أعتقد أن هناك ميزة استراتيجية للولايات المتحدة بأن لدينا الكثير من أقوى الشركات في العالم، وأعتقد أنه يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية الولايات المتحدة في المستقبل الدفاع عن ذلك ، وذلك وفقا لما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم السبت.

وتابع قائلاً - أنا متفائل بشأن ذلك مع الرئيس ترامب.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أجبرالشركات التكنولوجية الأمريكية التي تعمل في أوروبا على دفع أكثر من 30 مليار دولار كغرامات بسبب انتهاكات قانونية على مدار العقدين الماضيين .. وفي نوفمبرالماضي، تم تغريم شركة ميتا التي تدير فيسبوك وإنستجرام وواتساب ومنصات تواصل اجتماعي واتصالات أخرى مبلغ 797 مليون يورو بسبب خرقها لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة على مزودي خدمات الإعلانات.

وأوضح زوكربيرج ، أن تطبيق المفوضية الأوروبية لقواعد المنافسة يشبه إلى حد كبير تعريفة على الشركات التكنولوجية الأمريكية ، وقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها فشلت في التعامل مع هذه القضية.

ويأتي ظهور زوكربيرج في البودكاست بعد أيام من إعلانه أن ميتا ستنهي برنامج التحقق من الحقائق عبر طرف ثالث ، وستنتقل إلى نموذج ملاحظات المجتمع ، وقد فُسر هذا التحرك على نطاق واسع كخطوة من زوكربيرج لكسب ود إدارة ترامب القادمة، التي انتقدت سياسة الإشراف لفترة طويلة بإعتبارها رقابة مع تحيز يساري.

وأقرت ميتا أمس الجمعة بتغيير المشهد القانوني والسياسي ، وقالت إنها ستنهي أيضًا برامج التنوع والمساواة والشمول