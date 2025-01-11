زلزال شدته 4.2 درجة يهز شمال أفغانستان

أ ش أ

أعلن المركز القومي الأفغاني لرصد الزلازل، عن تعرض المناطق الشمالية في أفغانستان، اليوم /السبت/ لزلزال بلغت شدته 4.2 درجة بمقياس ريختر.

وذكر المركز - في تدوينة على منصة "إكس" - أنه تم رصد هذا الزلزال عند خط عرض 33ر37 درجة شمالا، وخط طول 62ر74 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن المناطق الشمالية في أفغانستان مناطق جبلية معرضة لكوارث طبيعية.

من جانبها، ذكرت شبكة تلفزيون "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية - في تقرير لها - أن الزلازل تؤثر على كثير من الأقاليم والمواطنين عبر أنحاء أفغانستان، لافتة إلى أن الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر يصنف أفغانستان على أنها واحدة من أكثر الدول المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية في العالم، وأن مؤشر "نوتردام" للتكيف العالمي يشير إلى أن أفغانستان تحتل المكانة الرابعة على مستوى العالم من حيث التعرض لمخاطر الأزمات.

وجاء في التقرير، أن أفغانستان تعرضت خلال الأعوام الثلاثة الماضية لحوالي أربعمائة زلزال، من بينها زلزال بلغت قوته 3ر6 درجة بمقياس ريختر في إقليم حيرات الكائن غرب أفغانستان خلال شهر أكتوبر عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان كانت قد دعت - خلال اليوم الدولي للتقليل من مخاطر الكوارث - إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم الدولي لأفغانستان حتى يمكنها التعافي من آثار الكوارث.