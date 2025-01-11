رسالة دكتوراه: اليوم السابع يتصدر المواقع الأكثر التزاما بالمعايير المهنية والأخلاقية

الغربية مصطفى عادل

حصلت الباحثة إسراء جمال المحسناوي، المدرس المساعد بقسم الإعلام التربوي كلية التربية النوعية جامعة طنطا، على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات الأخرى عن رسالة بعنوان "الضوابط المهنية والأخلاقية الحاكمة لمعالجة قضايا العنف بالمواقع الإخبارية الإلكترونية واتجاهات الجمهور نحوها".

أشرف على الباحثة الدكتور وليد العشري، أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتورة هالة كتاكت، مدرس الصحافة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محرز غالي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا ورئيسا، الدكتورة علياء رمضان، أستاذ الصحافة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا مناقشا، والدكتور وليد العشري، أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا مشرفا رئيسيا ومناقشا.

وتناولت الدراسة قضايا العنف المختلفة : العنف السياسى، العنف الجنسى، العنف المدرس، العنف اللفظى، العنف الأسرى، العنف البنائي، العنف الثقافى، العنف النفسى، العنف الإلكترونى.

أجرت الباحثة دراستها التحليلية على عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية منها موقع اليوم السابع الإخباري، وقامت الباحثة بتحليل كل الأشكال والمواد التحريرية المتاحة بعينة الدراسة لمده ثلاثة أشهر في الفترة من 1 يناير 2024 إلي 31 مارس 2024, كما أجرت الباحثة دراسة ميدانية على عينة عمدية قوامها 400 مفردة من الجمهور المصري.

أظهرت نتائج الدراسة أن موقع اليوم السابع تصدر المواقع الإخبارية الإلكترونية التي تحرص عينة الدراسة على متابعتها وأكثرها حرصاً على الإلتزام بالمعايير المهنية فى معالجة قضايا العنف والمتمثلة في أبعاد : "الموضوعية، الدقة، التوازن والشمول، الوضوح، العمق، بث الصور".

بينت الدراسة أيضًا أن موقع اليوم السابع أكثر المواقع الإخبارية الإلكترونية التزاما بالمعايير الأخلاقية فى معالجة قضايا العنف والمتمثلة في أبعاد : "احترام حق الأفراد، احترام عقلية القراء وطموحاتهم وتوجهاتهم الفكرية، مراعاة حرمة الحياة الخاصة، احترام خصوصية الأفراد، استئذان الأشخاص الموجودين بالحدث قبل عرض الصور الخاصة بهم، إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية، عدم عرض صور الجثث والأشلاء والمشاهد الخادشة للحياء" .

وأكدت الدراسة، أن موقع اليوم السابع الإخباري أكثر المواقع الإخبارية الإلكترونية التزاما بأبعاد المسؤلية الاجتماعية وأبرزها مراعاة مصلحة الجمهور، احترام خصوصية الأفراد وعدم التشهير بهم، احترام تعاليم الدين والشرائع السماوية.



مناقشة رسالة الدكتوراة



مناقشة رسالة الدكتوراة