"ربط حيوان من رقبته وبيجره على الأسفلت".. ضبط سائق ربع نقل بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام قائد سيارة ربع نقل بربط "حيوان" من عنقه بصندوق السيارة حال سيره بطريق "القاهرة / الإسماعيلية" الصحراوى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (السيارة ، وقائدها – مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأن الحيوان المشار إليه "ثعلب"، وقيامه وبعض الأهالى بالتعدى على الثعلب لالتهامه بعض الدواجن بمنازلهم، مما أدى إلى نفوقه، فربطه بالسيارة لإلقائه بالمنطقة الصحراوية أثناء سيره بالطريق.، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.