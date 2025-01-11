الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات في أسبوعها الثاني بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، يرافقه الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على سير الامتحانات من خلال إجراء أحاديث ودية مع عدد الطلاب، استمع خلالها إلى آرائهم حول صعوبة الامتحانات وتوافر كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم، مشيراً إلى أن الجامعة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيراً إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وحلها فوراً.

وأكد الدكتور زين الدين، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء والانضباط، ولم ترد حتى الآن أي شكاوى من الطلاب. مشيراً إلى أن الجامعة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات في بيئة مناسبة، إذ جرى توفير كافة اللوازم والخدمات التي يحتاجها الطلاب، بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار أيام الامتحانات لتلقي أي استفسارات أو شكاوى وحلها فوراً.

ومن جانبه، أكد الدكتور رسلان، أن الجامعة تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، مشيراً إلى أن نجاح الطلاب هو نجاح للجامعة بأكملها، إذ تأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة الجامعة على التواصل المباشر مع الطلاب والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم، مما يساهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.

يشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 23 من الشهر الجاري.



رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتابع امتحانات نصف العام بالكليات



امتحانات نصف العام بكليات الفندقة والسياحة والصناعة والطاقة



رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتابع امتحانات نصف العام