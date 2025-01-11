رئيس الصومال يصل كمبالا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي حول التنمية الزراعية

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وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، على رأس وفد، إلى العاصمة الأوغندية /كمبالا/ للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول التنمية الزراعية في القارة الإفريقية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن القمة التي تعقد تحت شعار "صوت واحد أرض واحدة" تسلط الضوء على سبل استغلال الموارد الزراعية بشكل مستدام، كما تهدف إلى إعداد واعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا للفترة الممتدة بين 2026 و2035، مع إصدار "إعلان كمبالا" كوثيقة مرجعية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصومالي سلسلة اجتماعات مع نظيريه الأوغندي يوري موسيفيني، والكيني وليام روتو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار في المنطقة.