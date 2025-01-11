خدمات طبية لدعم ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد شعبان، عن تقديم وتوفير كافة الخدمات الطبية في رعاية ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال أيامه السبعة المقامة بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل.

وفى هذا الصدد حضر الدكتور محمد شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، فعاليات الدورة الـ14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (دورة الفنان الراحل نور الشريف) والتى ترفع شعار"السينما الإفريقية قمر 14"، وتابع وجود فريق طبى من الهيئة العامة للرعاية الصحية للمساهمة فى تقديم الخدمة الطبية لضيوف وزوار المهرجان فى حال احتياجهم إلى ذلك.

وأكد الدكتور محمد شعبان مدير الرعاية الصحية بالأقصر، على إنه هناك فريق طبى متكامل متواجد بالأماكن الخاصة بفعاليات المهرجان على مدار الأسبوع بالكامل مدة المهرجان، وذلك لتقديم الخدمات الطبية السريعة فى هذه الأماكن، مشيراً إلى أن جميع منشآت الهيئة بالمحافظة مجهزة على أعلى مستوى طبى وعلى إستعداد كامل لإستقبال أية حالات تابعة للمهرجان وضيوفه فى حال الإحتياج إلى ذلك.

فيما أجرى الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر، يرافقه عدد من قيادات الفرع جولة تفقدية لمبنى العيادات الشاملة التابع لهيئة الرعاية الصحية، حيث تأتي تلك الجولة بهدف متابعة والإطمئنان على عملية البرمجة لأجهزة السمع لعدد من الأطفال من فاقدي السمع، والذين كانوا قد تم إجراء عملية زراعة قوقعة للأذن لهم تحت مظلة التأمين الصحي الشامل خلال الأيام الماضية، حيث تتولى هيئة الرعاية الصحية جميع المراحل العلاجية والتأهيلية اللازمة ليتمكن أولئك الأطفال من ممارسة حياة طبيعية، بدء من التشخيص وإجراء الفحوصات الطبية والنفسية مروراً بزراعة القوقعة وبرمجه جهاز السمع وصولاً إلى عملية أعادة التأهيل والتخاطب.