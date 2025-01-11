حياة كريمة بالأقصر.. رئيس مدينة أرمنت يناقش تطورات العمل فى المشروعات

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعاً مع المسئولين لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وعرض بعض المشكلات بقرى حياة كريمة ووضع الحلول المناسبة مع مهندسى مشروعات حياة كريمة، فقد تم عرض مشكلات تتعلق بالصرف الصحي في عدة مناطق غير مكتملة.

وخلال الاجتماع أفاد مسئول الصرف الصحي بأن المناطق المذكورة ضمن توابع القري، كما تم عرض مشكلة مداخل الكباري علي الطريق الرئيسي وما تتسبب فيه من حوادث، وتم التوصل لحل هذه المشكلة عن طريق عمل مطبات خفيفة على الكبارى لتخفيف السرعة، كما تم عرض مشكلة مدخل المحاميد قبلي وبحري من ضيق المدخل ووجود إشغالات، وتم التوصل لحل هذه المشكلة مع رئيس القرية الحاضر بالاجتماع وعمد القري بالمحاميد قبلي وبحري وتوسعة المداخل.

كما عرض أحد الحضور بالإجتماع، عمل أكشاك علي كورنيش النيل وتم رفض الإقتراح وذلك لعدم وجود مساحات علي الطريق تسمح بذلك مما يعوق حركة المرور، كما تم أيضًا عرض مشكلة تكدس وتزاحم المركبات والبائعين في مدخل ارمنت بجوار مسجد الرحمن وجارى حل هذه المشكلة بالتنسيق مع شرطة المرافق وعمل حملات مستمرة من المجلس، كما تم عرض مشكلة على الطريق السريع وهي عبارة عن حفر موجود لتركيب كابل فايبر، وقد أفاد المهندس المسئول عن هيئة الطرق، بأنه سيتم الرصف البارد وتغطية الحفر الذي يعرض سلامة السيارات والركاب للخطر الاسبوع القادم، كما تم التشديد على مسئول شركة الغاز الإلتزام بالخطة الزمنية وسرعة ضخ الغاز للمنازل وفقا لتعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وتم عرض مطلب إقامة إسعاف نهرى بمركز أرمنت وجارى الدراسة، وذلك فى حضور مهندس عبد الحي زين الدين ممثل دار الهندسة، والدكتور كرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، وفاطمة أحمد عبد الفتاح مدير العلاقات العامة والإعلام، ومسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة، وسناء العادلى إبراهيم مدير شؤون المجالس، ومسئولى المرافق والجهات التنفيذية ورؤساء القرى بالمركز.



حضور لقاء العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة بالقرى والنجوع



رئيس مدينة أرمنت يناقش آخر تطورات العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة