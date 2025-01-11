حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوة حول الزواج المبكر لطلبة مدرسة الزينية الثانوية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الزينية فعاليات ندوة حول الزواج المبكر، تحت إشراف أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، وذلك فى إطار الدور الفعال الذي تقوم به وحدة حماية الطفل، وبناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة ايمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وتعليمات نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر.

وتم عقد فعاليات الندوة داخل مدرسة الزينية الثانوية المشتركة، حيث تم التنسيق مع المدرسة ليتعرف الطلاب على مخاطر الزواج المبكر ليتعرف الطلاب على سلبياته وأضراره، حيث بدأت الندوة بالتعريف بدور وحدة حماية الطفل وخط نجدة الطفل والزواج المبكر، معناه وأسبابه وأضراره وسلبياته، وخطورته على الفتيات من الناحية الصحية والجسمانية والاجتماعية وقد يؤدى هذا الزواج إلى ضياع حقوقها هي وأبناءها أن أنجبت قبل السن القانوني للزواج، حيث حاضر بالندوة عبد الناصر جيلاني رئيس قسم التعليم المجتمعى بالزينية، وعبير منصور مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالزينية.

فيما قامت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز القرنة تحت إشراف نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، بزيارة ميدانية لكنيسة القديس ماريوحنا المعمدان بالضبعية، حيث قدم أعضاء الوحدة التهنئة للأنبا موسى نبيه راعي الكنيسة ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد في جو من البهجة والسرور ، كما التقى أعضاء الوحدة بالأطفال وذلك لتعريفهم بخط نجدة الطفل 16000، وكذا خطورة التجسس والألعاب الإلكترونية.

كما قامت الوحدة العامة بزيارة دار أصدقاء الكتاب المقدس وجمعية جنود المسيح وتقديم التهنئة للأطفال بأعياد الميلاد، وحضر الزيارة ثريا رشدي مدير الوحدة الفرعية، و نفيسة خضير الأخصائية النفسية بالوحدة، وفادية أحمد الأخصائية الإجتماعية للوحدة.



فعاليات ندوة حول الزواج المبكر لطلبة مدرسة الزينية الثانوية



ندوة حول الزواج المبكر لطلبة مدرسة الزينية الثانوية