تنفيذ إزالات فورية لحالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز القوصية فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار رصد مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة أو من خلال لجان الرصد الميداني للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف لافتاً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف هذه المخالفات حرصاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم مشيراً إلى متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للبناء المخالف بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، قامت بتنفيذ إزالة فورية لـ3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز القوصية حيث تمت الإزالة تحت إشراف المهندس صالح البارودي ورباح حمدي وأشرف طنطاوي نواب رئيس المركز، وبمشاركة حسين النمر رئيس الوحدة المحلية بقرية فزارة ومسؤول الحملة الميكانيكية وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون رخصة، مشيراً إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.