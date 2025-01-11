تعليم قنا: لا شكاوى من مادة اللغة العربية بامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية

قنا صابر سعيد

قال عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، إن امتحانات النقل التحريرية بمختلف المراحل، شهدت انتظاما بأكثر من 200 مدرسة تابعة للإدارة.

وشدد القباني، على ضرورة تحلى المشاركين فى الملاحظة باللجان بمبدأ التقبل للطلاب وتهيئة الجو النفسي الملائم أثناء الامتحان.

وأكد الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا، أن تعليمات هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جاءت صريحة بضرورة استمرار عمل غرفة عمليات المديرية على مدار الساعة لمتابعة امتحانات الصفوف الأولى للمراحل التعليمية المختلفة ابتدائي واعدادي وثانوي.

وقال النجمي، إنه لا تلقي لأي شكاوى تخص سير أعمال الامتحانات لمادة اللغة العربية بالفترة الصباحية والتى تخص المرحلة الابتدائية أما الفترة المسائية فهى تخص الصفين الأول والثاني بالمرحلة الإعدادية.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمدير تعليم قوص بمدرسة عباسة الابتدائية المشتركة برفقة غزت الشريف، مدير العلاقات العامة، وهاني أنيس المسؤول الاعلامي للإدارة، بحضور محفوظ عبد الموجود، مدير المدرسة ومصطفى عبدالراضى، الموجه المقيم للمدرسة.