تطبيق نظام الباكس الإلكترونى لأرشفة فحوصات الأشعة بمستشفيات كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، عن تطبيق نظام الباكس الإلكترونى لأرشفة فحوصات الأشعة بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة.

وأضاف «أبو السعد»، أن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستمرارًا لجهود وزارة الصحة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

قال وكيل الوزارة، إن فكرة هذا النظام تعتمد على تقنية الصور الرقمية للأشعة والتي يتم حفظـــــها بصورة إلكترونية واسترجاعها مرة اخرى بسرعة فائقة لا تتجاوز الثواني المعدودة مقارنـة بالطريقة السابقة لحفظ ملفات الأشعة والتي تتطلب مساحات كبيرة لحفظ ملفات الأشعة ووقتاً طويلاً لاستردادها وإرسالها للعيادات وأجنحة المرضى، بما يؤدي إلى تخفيف معاناة الأطباء وفنيي التمريض في انتظار وصول الأشعة والذي كان يؤدي دوماً إلى تأخير تقديم الخدمة العلاجية للمرضى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عبير الرحماني مدير إدارة الأشعة بالمديرية، أن المستشفيات التي أستقبلت أجهزة الباكس هي 7 مستشفيات وهم، «مستشفي صدر كفر الشيخ، مستشفي حميات كفرالشيخ، مستشفي دسوق العام، مستشفى فوه المركزي، مستشفى سيدي سالم المركزي، مستشفى بيلا المركزى، مستشفى برج البرلس المركزي»، بإشراف الدكتورة سمر عارف وكيل المديرية، الدكتورة محمد العدولي مدير عام الطب العلاجى بالمديرية، الدكتور صلاح زغلول مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وأكدت «الرحماني»، أنه تم عمل محضر إستلام لأجهزة الباكس بعد تركيبها وتشغيلها من قبل المهندسين المسؤولين عن المشروع بالإدارة العامة للأشعة بالقاهرة التابع للمشروع الرئاسي علي مستوي الجمهورية.