تحرير 14 محضرًا خلال حملة تفتيشية على منشآت غذائية بحى المساعيد بالعريش

العريش - محمد حسين

قادت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، بقيادة الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة، حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بحي المساعيد بمدينة العريش، أسفرت عن إعدام 54 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة و2 لتر من المشروبات ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى تحرير 14 محضر مخالفة شملت محاضر نظافة وشهادات صحية.

أعلنت صحة شمال سيناء انه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، قاد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بحي المساعيد بمدينة العريش، ظهر اليوم.

رافق وكيل الوزارة في الحملة الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي، إلى جانب مراقب أول المديرية، مراقب أول الأغذية بمدينة العريش، وعدد من مفتشي مكتب الأغذية بإدارة العريش.

أوضح الدكتور أسامة سالم أن الحملة شملت المرور على 9 منشآت غذائية، تضمنت: 1 محل دواجن، 2مطعم، 3 سوبر ماركت، 1 محل مخبوزات، 1 كافيتريا، 1 محل بقالة

خلال الحملة، تم تحرير 7 محاضر نظافة وفقًا للقرار رقم 97 لسنة 1996، و تحرير 7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية، وسحب 2 عينة (زيت زيتون وحلاوة طحينية) لفحص صلاحيتها في المعامل، و إعدام 54 كيلوجرامًا من الأغذية المختلفة و2 لتر من المشروبات ومنتجات الألبان غير الصالحة للاستهلاك.

في ختام الحملة، وجه وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد سمير بدر بضرورة تكثيف الجهود الرقابية على جميع المنشآت الغذائية والأسواق، مع التركيز على ضمان تطبيق معايير سلامة الغذاء والصحة العامة. كما شدد على استمرار الحملات المفاجئة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، بما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بسلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.