بتكلفة 8.5 مليون جنيه.. تعرف على نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية لرصف الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة منيا القمح بتكلفة إجمالية 8 ملايين و500 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحه للمسافرين.

وشدد المحافظ على أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بضرورة التنسيق مع المشرف على تنفيذ المشروع لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال و دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس المركز أنه جارى تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بمساحة 5500 م2 من إجمالى المسطح 16500 م2 والتي شملت شوارع العمده ورافده وشارع صلاح سالم روافده بقطاع هندسة الري بنسبة تنفيذ بلغت 35% وإعتماد مالي قدره 8 مليون 500 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالي 2025/2024 .

