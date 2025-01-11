باللغة الأمازيجية.. تبون يهنئ الشعب الجزائرى بحلول السنة الأمازيجية الجديدة

إيمان حنا

هنأ رئيس الجزائر عبد المجيد تبون الشعب الجزائرى بمناسبة حلول العام الأمازيجى الجديد، وكتب التهنئة باللغة الأمازيجية عبر حسابه الرسمى على "إكس" : "سقاس أمقاز، لكل الجزائريات والجزائريين ولجاليتنا في الغربة، بمناسبة السنة الأمازيجية الجديدة، أعادها الله على وطننا بالخير والبركات، مع موفور الصحة والعافية للجميع، إن شاء الله.

وختم تهنئته :"دام عز الجزائر الشامخة".

يذكر أن غدا هو رأس السنة الأمازيجية ، ويتزامن مع اليوم الثانى عشر من العام الميلادى.

والسنة الأمازيغية تبدأ من سنة تسعمائة وخمسين قبل الميلاد، وبالتالي فإن التقويم الأمازيجي يزيد تسعمائة وخمسين سنة عن التقويم الميلادى.

لقد ارتبط يناير بمعتقدات ضاربة في القدم، فمثلا يعتقد الأمازيج أن من يحتفل بيناير سيحظى بسنة سعيدة وناجحة، ويختلف شكل الاحتفال من قبيلة إلى أخرى، ويبدو أنه حتى بعض القبائل العربية تحتفل بالسنة الأمازيجية.



