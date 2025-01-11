انهيار جزئى لمنزل بكوم أمبو فى أسوان دون خسائر بالأرواح.. صور

أسوان- صلاح المسن

شهدت مدينة كوم امبو، بمحافظة أسوان، اليوم السبت، حدوث تصدع وانهيار جزئى بالطابق الأرضى لأحد المنازل القديمة بمدينة كوم أمبو دون وقوع خسائر فى الأرواح، فيما توجد حالة إصابة بسيطة واحدة لصاحب المنزل، وتم نقله لمستشفى كوم أمبو المركزى لتقديم أوجه الرعاية الطبية المتكاملة له.

من جهته، كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بالإشراف الميدانى على جهود رجال الحماية المدنية، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين لرفع مخلفات وأنقاض الطابق الذى حدث به التصدع والانهيار الجزئى.

ووجه محافظ أسوان، بالبدء في أعمال إخلاء المبني الخاص بالمنزل، والذى يتكون من 3 طوابق عبارة عن توسع رأسى بمساحة 32 مترا، ومبنى من الطوب اللبن ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، مع توفير مكان بديل بالأيواء العاجل للأسرة المقيمة بالمنزل، والتى تتكون من الزوج والزوجة وأبنتهما.



إحتواء تداعيات إنهيار منزل بكوم أمبو



الإشراف الميدانى على جهود رجال الحماية المدنية



البدء فى أعمال إخلاء المبنى