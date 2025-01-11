انطلاق النسخة العاشرة من دوري المراكز بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

انطلق دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية فى خماسى "كرة القدم" بمحافظة الشرقية، تحت شعار "الرياضة ممارسة" للمراحل السنية من 15 حتى 20 سنة، وكذلك من 21 حتى 35، والذى تنظمة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وتُقام منافسات الدوري فى المحافظة بنظام دوري من دور واحد، وتُقسم البطولة إلى مرحلتين عمريتين: الأولى من 15 إلى 20 عامًا، والثانية من 21 إلى 35 عامًا ليصبح 40 فريق من كل ادارة فرعية داخل المحافظة وتُنفَّذ التصفيات على مرحلتين: الدور التمهيدي والختامي على مستوى كل محافظة، حيث يحصل الفريقان الفائزان بالمركز الأول والثاني على جوائز مالية.

أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية، انه سوف يتم تصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى كل محافظة إلى اللقاء الختامي بمحافظة الإسكندرية. ويتخلل الدوري قياسات بدنية للمشاركين تحت إشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، على أن يُمنح صاحب أفضل قياسات بدنية مكافأة مالية تشجيعًا له على ممارسة الرياضة ورفع مستوى لياقته البدنية، وتحفيزًا لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين عائلته وأصدقائه.

وأشار الدكتور احمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة، الي أن الدورى هو برنامج تدريبي ورياضي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة واللياقة البدنية ، يتم تنظيم دوري الأندية الصغيرة بالأحياء والساحات الشعبية كجزء من هذا البرنامج ، هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة من حيث عدد المشاركين فى الدورى وصل إلى 720 لاعب بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

ويتنافس فى شهر يناير عدد ستة إدارات فرعية وهم " الحسينية ، فاقوس شرق ، فاقوس غرب ، كفر قصر ، أولاد صقر ، ابو كبير".