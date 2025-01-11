انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع التعليم، سير وأعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2024، والتي انطلقت "اليوم" بمختلف سنوات وصفوف النقل بكافة المراحل التعليم (ابتدائي / إعداداي/ ثانوي)، حيث أدى ما يزيد عن 41 ألفا و607 طلاب وطالبات (نظامي وخدمات ومنازل) بالصفين الأول والثاني الثانوي العام الامتحان في مادة اللغة العربية للثاني والعلوم المتكاملة للصف الأول في 93 مدرسة.

فيما أدى 156 ألفا و856 تلميذا وتلميذة بالصفين الثالث والرابع الابتدائي الامتحان في اللغة الأجنبية للثالث فيما أدى طلاب الصف الرابع الامتحان في مادتي اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات" ICT"، بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية وطلاب الصف الثاني الاعدادي مادة الدراسات الاجتماعية بإجمالي 152 ألفا و348 طالبا وطالبة خلال 463 مدرسة.

جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ،على تقرير متابعة أعدته "د. أمل الهواري وكيل الوزارة"، تضمن الإشارة إلى متابعتها سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وذلك خلال تواصلها مع مديري إدارات التعليم عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المتصلة مع الغرف الفرعية بالإدارات، وتم الاطمئنان على مستوى الامتحان وجودة الطباعة ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات ، وكذا دخول كافة طلاب الصف الثاني الثانوي على المنصة لأداء الامتحان الإلكتروني

وأشارت وكيل الوزارة استمرار متابعة أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير أعمال الامتحانات والعمل على سرعة حلها،منوهة عن ضرورة إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أية أجهزة إلكترونية ذكية سواء سماعات أو ساعات حديثة إلى جانب الالتزام بالاجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان

وتستكمل الامتحانات غدا الأحد، حيث يؤدي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية والمهارات المهنية، بالتزامن مع أداء تلاميذ الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات " ict" ، فيما يؤدي طلاب الصف الصفين الأول والثاني الاعدادي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية والهندسة على الترتيب في حين يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى " للثاني" واللغة العربية " للأول".