الصين تمنح قرض بقيمة 245 مليون يورو لتمويل مشروع سكة حديد رئيسى فى نيجيريا

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وافقت الصين على قرض لتمويل جزء رئيسى من مشروع سكة حديد عابر للبلاد فى نيجيريا فى صفقة تبدو أنها تعكس النهج المتزايد الواقعى للصين فى تمويل التنمية فى إفريقيا.



وأعلن بنك التنمية الصينى أنه سيمنح دفعة تمويل أولية بقيمة 245 مليون يورو (253.7 مليون دولار أمريكي) لمشروع سكة حديد كادونا-كانو، الذى يعد جزءًا من ممر سكك حديدية أكبر يربط نيجيريا من الشمال إلى الجنوب، بحسب ما نقلته صحيفة ثاوث تشينا مورننج بوست الصينية اليوم /السبت/.



وكان قد تم الإعلان عن الصفقة خلال زيارة وزير الخارجية الصينى وانج يى إلى أربع دول إفريقية الأسبوع الماضي، والتى شهدت تجديد الصين تعهداتها بزيادة استثماراتها فى المنطقة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيكون، فى مؤتمر صحفى يوم الأربعاء الماضى "لقد أصبحت الصين قوة دافعة مهمة للاتصال العالمي" مشيرًا إلى العديد من مشروعات السكك الحديدية عبر الحدود التى ساعدت الصين فى بنائها.



لكن اتفاقية التمويل تشير أيضًا إلى الحذر المتزايد من الصين تجاه بناء البنية التحتية على نطاق واسع فى العالم النامي، حيث تحول بكين استراتيجيتها فى الإقراض نحو "مشروعات صغيرة لكن ذكية" وفقا للصحيفة الصينية.



ويعد مشروع سكة حديد كادونا - كانو، هو خط يبلغ طوله 203 كيلومترات (126 ميلًا) يربط ولاية كادونا الشمالية مع مدينة كانو، ثانى أكبر مدينة فى نيجيريا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث توفر الصين 85% من التمويل ، بينما تلتزم الحكومة النيجيرية بتوفير باقى المبلغ.



ووفقًا لمصدر محلي، تم تصميم الخط الجديد لربط مشروعين سابقين مدعومين من الصين فى نيجيريا ، أحدهما يربط العاصمة أبوجا بكادونا، والآخر يربط أكبر مدينة فى البلاد لاجوس، مع ثالث أكبر مدينة إبادان.