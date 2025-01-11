الشيخ محمد عبد الله دراز شخصية جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2025

كتب لؤى على

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يشاركُ الأزهر الشريف للعام التاسع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56» ولمدة 14 يومًا في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير لعام 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليَّة بالتجمع الخامس.

ويحتفي الأزهر هذا العام في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالعالم الجليل الأديب الفقيه الشَّيخ العلَّامة محمد عبد الله دراز، سليل بيت العلم والتقوى، وابن جامعتي الأزهر والسوربون، وصاحب الرسالة الماتعة "دستور الأخلاق في القرآن"، وغيرها من المؤلفات التي تثري العقل والروح، وذلك باللغتين العربية والفرنسية، عضو جماعة كبار العلماء الذي مثَّل مشيخة الأزهر في العديد من المؤتمرات الدوليَّة؛ وقد كان من المهتمين بقضايا الوطن والأمة.

ويضم جناح الأزهر مجموعةً متميزةً ومتكاملةً من الأركان تغطِّي احتياجات رواد المعرض واهتماماتهم؛ حيث يضمُّ منفذًا لبيع الكتب، وأركانًا خاصة بالمكتبة والمخطوطات النادرة والفتاوى والخط العربي وقاعة للندوات الحوارية وبانوراما الأزهر، والمركز الإعلامي، وركنًا لعرض «شخصية الجناح» والتعريف بها، وأركانًا لقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومرصد الأزهر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وركن الطفل ومجلة نور‏، ومنطقة خاصة بالأنشطة الفنية المتنوعة، وقاعة لكبار الزوَّار.

وانطلاقًا من رسالة الأزهر في نشر اللغة العربية وتعميق أثرها في النفوس والعقول وتوسيع تداول استخدامها في المجتمع؛ يطرح جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب معظم كتبه وإصداراته بأسعار التكلفة، إضافة إلى باقة من الهدايا لزوار الجناح تشجيعا لهم على القراءة والاطلاع والثقافة.

وفي مفاجئة خاصة للأطفال، يقدِّم جناح الأزهر هذا العام الجزء الثاني من كتاب "الأطفال يسألون الإمام"، وترجمة الجزء الأول للغة الإنجيلزية والفرنسية، وذلك بعد أن لاقى الجزء الأول منه إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأولياء أمورهم، أثناء طرحه في الدورة السابقة من معرض الكتاب عام 2024؛ حيث يتضمن الكتاب أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الأطفال الصغار لا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ليرشدهم ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح؛ بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر فى أمور العقيدة وغيرها من الأمور فى الحياة.

ويُهدِي جناح الأزهر روَّاد معرض القاهرة الدولي للكتاب مسابقة «نوابغ الأزهر» الثقافية، التي يتنافس فيها طلاب المعاهد الأزهرية في عدة مجالات، أبرزها حفظ القرآن الكريم، وإتقان علوم اللغة العربية، والتاريخ والثقافة العامة، والرياضيات والعلوم.

ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.