السياحة: توافد كبير للزائرين والسائحين الأجانب على المتحف الكبير

كتب محمد أسعد

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير والذي يعد أول اجتماع للمجلس بعد تعيين أول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف، والذي عُقد بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل شريف فتحي، الاجتماع بتقديم أصدق التهاني القلبية لأعضاء المجلس بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنياً للجميع عام سعيد وأن تنعم مصرنا الحبيبة بمزيد من الرقي والازدهار.

وحرص الوزير على تقديم التهنئة للدكتور أحمد غنيم على توليه منصب أًول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف وتعريف أعضاء المجلس به. كما وجه جزيل الشكر والتقدير للواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة على مجهوداته العظيمة التي بذلها ولا يزال يبذلها من خلال استمراره في تقديم الدعم في هذا المشروع الضخم، متمنياً لهما التوفيق والسداد في كافة ما يضطلعون به من مهام.

ومن جانبه، قام الدكتور أحمد غنيم باستهلال حديثه باستعراض أعداد الزائرين والسائحين المصريين والأجانب للمتحف بشكل شهري وإجمالي إيرادات المتحف وخاصة مع التشغيل التجريبي الذي تشهده القاعات الرئيسية للمتحف حالياً والذي بدأ في 16 أكتوبر الماضي، حيث شهدت هذه الأعداد توافداً كبيراً من هؤلاء الزائرين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة والتأكد من سير وانتظام التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية بالمتحف بشكل جيد وخاصة تنظيم حركة الزيارة في ظل التدفق الكبير لأعداد الزائرين بها ولا سيما في أوقات الذروة والاجازات الرسمية بما يساهم في التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة متحفية سياحية متميزة للزائرين بالمتحف.

وشهد الاجتماع إحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، حيث تم الانتهاء من أعمال عدد من المناطق وجاري استلامها وهي متحف مراكب الملك خوفو، والكهوف بالقاعات الرئيسية، ورفع كفاءة مركز الترميم، والأنظمة التشغيلية والأمنية.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتم استعراض ومناقشة كل من اللوائح التنظيمية للمتحف، ومقترح الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف، حيث تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات اللازمة والتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإجرائها بما يساهم في اعتماد الهيكل بصورة أكثر فعالية وكفاءة.

وتناول الاجتماع مناقشة والموافقة على أيام ومواعيد الفتح الرسمية للمتحف وخاصة مع التشغيل التجريبي الحالي للقاعات الرئيسية به، حيث سيتم البدء في تطبيقها بدءاً من شهر فبراير القادم.

وتم أيضاً مناقشة واعتماد قائمة الاعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف، وكذلك الموافقة على قبول طلبات الزيارات الخاصة لمركز ترميم وحفظ الآثار والخيمة الخاصة بمراكب خوفو، وذلك للزائرين الراغبين في ذلك.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر في أكتوبر الماضي قراراً بتعيين الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي السابق لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمنصب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصري الكبير، لمدة عام.