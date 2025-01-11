اليوم السابع
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السجن المؤبد لشخص بتهمة سرقة سيارات وأسلاك كهربائية حكومية بقنا

السبت، 11 يناير 2025 11:51 ص
السجن المؤبد لشخص بتهمة سرقة سيارات وأسلاك كهربائية حكومية بقنا محكمة جنايات قنا
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارون منتصر محمد محمود سالمان، ومحمد جبريل أمين، وضياء زين العابدين، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المؤبد لمتهم هارب في قضية سرقة من سيارات وأسلاك كهربائية حكومية وخاصة وحيازة سلاح ناري محلي الصنع.

تعود أحداث القضية الي 2024، عندما وجّهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ط، بتهمة سرقة سيارات وأسلاك كهربية من أعمدة الإنارة، وحيازة سلاح ناري بقرية أسمنت بمركز نقادة بقنا.

تم إحالة القضية التي تحمل رقم 7621 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1359، إلي محكمة جنايات قنا والتى قضت بالسجن المؤبد للمتهم بغرض السرقة وحيازة السلاح الناري غيابيا.

 

 







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