الرياض تستضيف غدا اجتماعا موسعا لوزراء خارجية دول عربية وأجنبية بشأن سوريا

إيمان حنا

تستضيف العاصمة السعودية الرياض ـ غدا الأحد ـ المؤتمر الوزارى الموسع لوزراء خارجية عدد من الدول العربية والأجنبية للنقاش بشأن سوريا .

يعد الاجتماع المرتقب غدا، امتدادا للاجتماع الموسع لوزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الذى عقد بشأن سوريا بمدينة العقبة في الأردن ، وهى اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من جامعة الدول العربية والمكونة من مصر و السعودية والأردن، والعراق، ولبنان ومشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، و قطر، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع كل وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.

وناقش الاجتماع السابق مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية فيها بالشكل الذي يتوافق مع خيارات وتطلعات الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة المفصلية، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.