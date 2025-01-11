الرئيس اللبنانى جوزيف عون: نحن لا نبنى دولة للطوائف

إيمان حنا

شدد رئيس لبنان جوزيف عون، على أنه لم يأتِ ليعمل في السياسة بل لبناء دولة لا تقوم إلا على العدالة والمساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة، وأضاف "نحن لا نبنى دولة للطوائف". وفق بيان صحفى صادر عن قصر بعبدا .

وأضاف، خلال لقائه اليوم السبت مع مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتى المناطق، إن المسؤولية ليست على وحدى، وهذا ليس عهدي، هذا عهد كل لبناني أيا كان مركزه ومهما كانت طائفته".

وأوضح: " لدينا فرص كبيرة وكثيرة، وأن دول العالم بدأت بالكلام على مؤتمرات لصالح لبنان، "لكن يتوقف علينا ان نظهر لهذه الدول مدى مصداقيتنا لجهة بناء الدولة".

وأكد أنه ليس هناك غالب ولا مغلوب، بل لدينا فرصة كبرى إما نربحها أو نخسرها، قال "أمل ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، لنبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج".

وأضاف: "علينا ان نستعين بمساعدة الخارج لا ان نستقوي به على الداخل، ولا فضل لطائفة على أخرى او شخص على آخر".

وقال عون: نأمل ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، لنبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج،.

وأشار إلى ما ذكره فى خطاب القسم، بأن لا وجود لكلمة فشل في قاموس اللبناني.. لدينا القدرات والإمكانات والطاقات البشرية وهذه ثروة مستدامة قادرة على الإنتاج، وأهم من الثروات الطبيعية، المطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية.

وشدد قائلا :" انا لم آتِ للتعاطي في السياسة، بل لبناء دولة، تعاطوا انتم في السياسة.. وإذا بلغنا هذه المرحلة من تفكيرنا، فلا أسهل عندها من قيامة لبنان. القرار لدينا، فلا نلقي المسؤولية على الآخرين. هذه مسؤوليتنا بالدرجة الأولى".