الجيش اللبنانى يعلن استكمال انتشار وحداته فى رأس الناقورة وبلدات بالقطاع الغربى

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أعلن الجيش اللبنانى، اليوم /السبت/ استكمال انتشار وحداته فى رأس الناقورة بقضاء صور وبلدات فى القطاع الغربي، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، تزامنا مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح الجيش - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان - أن وحدات الجيش تستكمل الانتشار فى رأس الناقورة، وبلدات علما الشعب، الضهيرة، عيترون، بنت جبيل، طيرحرفا، مجدل زون، الصالحنى والقوزح فى القطاع الغربي، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار إلى استمرار الوحدات المختصة فى إجراء المسح الهندسى لإزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، داعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.



وفى السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية شنت، عصر اليوم، غارة بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة فى بلدة كونين ولم تصبها، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.