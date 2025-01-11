الجيش الإسرائيلى يفجر عدد من المنازل فى "عيتا الشعب" جنوب لبنان

إيمان حنا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث نفذت قوة إسرائيلية صباح اليوم السبت عملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة "عيتا الشعب" في قضاء بنت جبيل.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أنه نتج عن ذلك أصوات قوية سمع صداها أجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل.



يشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر 2024، حيث يهدف الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بفضل وساطة دولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، إلى وقف مؤقت لمدة 60 يوما للقتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، والذي تصاعدت وتيرته منذ 8 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى الهجمات الإسرائيلية على لبنان التي بدأت في 19 سبتمبر الماضى، ويُعتبر الاتفاق بمثابة "إعادة إحياء" للقرار 1701 الذي تم توقيعه عام 2006.