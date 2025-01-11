الأقصر تعلن إزالة 178 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.

وأعلن محافظ الأقصر، في بيان صحفى، أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة (51 حالة تعد على مساحة 7431 مترا من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدانا و6 أسهم و3 قراريط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 مترا مربعا، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وكان قد أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية، مؤكداً على أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، حيث أن الموجة الـ 24 تم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر 2024 وانتهت في الأول من نوفمبر 2024، وبدأت المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر 2024 واختتمت بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.