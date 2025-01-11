افتتاح وحدة القسطرة الطرفية بمستشفى الهلال للتأمين الصحى فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد خلف، افتتاح وحدة القسطرة الطرفية وتركيب القساطر الطرفية والدعامات بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بعد توفير كافة المستلزمات المطلوبة.

يأتي ذلك بعد اعتماد لجنه جراحه الأوعية الدمويه بفرع سوهاج للتامين الصحي، والتي تقوم باستخراج القرارات المميكنة الخاصة بتلك التدخلات، حيث إنها من التدخلات التي تتبع مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك بحضور الدكتورة أميرة أسعد المدير الطبي بالمستشفي، والدكتور ماركو يوسف استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفي الهلال، وتحت رعاية الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى والدكتور أحمد عطا مدير عام الإدارة المركزيه للشئون الطبية برئاسة الهيئة، بحضور الدكتور محمد خالد مدير عام المستشفى.