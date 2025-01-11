اعترافات المتهم بقتل طفل فى مدينة 6 أكتوبر.. اقرأ التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق متهم بقتل طفل في مدينة 6 أكتوبر، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، أمام رجال المباحث، وكشف خلال اعترافاته، أنه يرتبط بعلاقة صداقة بوالدة الطفل، واعتدى على الطفل بالضرب، بحجة تأديبه.

أضاف المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأنه فوجئ بفقده الوعي، مشيرا أنه كان يضربه فقط، ولم يتعمد إنهاء حياته.

واستجوب رجال المباحث والدة الطفل، وأكدت اعتداء المتهم عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته، التي أودت بحياته، وكشفت تفاصيل ارتكابه الجريمة.

وناظرت جهات التحقيق المختصة، جثة الطفل، لبيان الإصابات التي لحقت به، وتسببت في وفاته، وأمرت بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، نتيجة الاعتداء عليه في مدينة 6 أكتوبر.

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه تعرض لاعتداء بالضرب على يد سائق، يرتبط بعلاقة صداقة بوالدة الضحية، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ووالدة الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.