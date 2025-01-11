استصلاح الظهير الصحراوى بوابة الخير وتوفير فرص عمل لأبناء الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

خطوات جادة وعمل يومى فى التعمير يسير على قدم وساق فى الظهير الصحراوى بمحافظة الأقصر، والذى كان مهمل لعشرات السنين ودخل مرحلة الاستثمار القوية لفتح الباب أمام المستثمرين المصريين والعرب والشركات المتخصصة فى استصلاح الأراضى عبر المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة بشكل أكبر، مع رقابة قوية من الجهات وتوفير لجان لمعاينة تلك الأراضى بصورة دورية للتأكد من جدية المستثمرين فى الاستصلاح والزراعة.

وفى هذا الصدد يقول المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إن الاستثمار الزراعى والصناعى هو الأهم لخدمة أهالى الأقصر بجانب القطاع السياحى، موضحاً أن مكتبه مفتوح لكافة أفكار المستثمرين من أبناء المحافظة وخارجها لتنفيذ أية مشروعات قومية عملاقة على أرض الأقصر لخدمة أهاليها وتوفير فرص عمل لهم ومستقبل فى شتى المجالات، وإن الدولة جاهزة لتقديم كافة أوجه وسبل الدعم للمستثمرين لإنجاح مشروعاتهم لخدمة الجميع.

ومن هذا المنطلق تشهد محافظة الأقصر توسع كبير فى الظهير الصحراوى الغربى الواقع بالمنطقة المواجهة لمدينتى إسنا وأرمنت، حسبما يقول المهندس عادل زيدان المتخصص فى زراعة الطماطم فى الظهير الصحراوى، إنه توجد حالياً على الظهير الصحراوى بالأقصر مدينة الطماطم التى بدأت بأفدنة قليلة وصلت 250 فدان فى البداية ومع دخول الموسم السادس لزراعة الطماطم يخطط أصحابها لتصل إلى 1000 فدان مزروعة بالطماطم المتنوعة الجودة لتجفيف الجزء الأكبر منها وتصدير الأجود للخارج وجذب عملة صعبة للبلاد، وطرح باقى المحصول فى الأسواق الداخلية بجنوب الصعيد، وكذلك شهد الظهير الصحراوى دعم كبير من الدول المختلفة تمثل فى إنشاء أول محطة لتجفيف المحاصيل الزراعية منذ عدة سنوات وهى محطة الشهيد ماجد صالح برعاية السفارة الأمريكية والتى تعمل بصورة سنوية فى تجفيف العديد من المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة.

ويضيف المهندس عادل زيدان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم عرض تلك المشروعات الخضراء لتحويل صحراء المدن وخصوصاً جنوب الصعيد بصورة دائمة فى جلسات الحوار الوطنى وتنال دعم كبير من كافة مسئولى الدولة والمحافظات المختلفة، موضحاً إنه لدعم الأقصر والظهير الصحراوى داخلها تم خلال الفترة الماضية افتتاح أحد أكبر مناشر التجفيف فى الظهير الصحراوى لخدمة المستثمرين فى الظهير الصحراوى بزراعات الطماطم وذلك برعاية السفارة اليابانية وحضر افتتاحها كبار مسئولى دولة اليابان والمحافظة ووزارة الزراعة العام الماضى، وكذلك منطقة شاملة تم استصلاحها لزراعات النخيل والفاكهة المتنوعة الصالحة للزراعة فى الصحراء بعد استصلاح أرضها التى كانت صحراء لتصبح خضراء برعاية أحد المستثمرين العرب من إحدى دول الخليج.



أرض النخيل ومدينة الطماطم أبرز المشروعات القومية لإستصلاح آلاف الأفدنة



استصلاح الظهير الصحراوى الغربى بوابة الخير وفرص العمل للجميع



استصلاح الظهير الصحراوى الغربى بوابة الخير وفرص العمل



الصحراء الغربية بالأقصر تتحول للون الأخضر بالمشروعات الزراعية



الصحراء تتحول للأخضر غرب الأقصر برعاية المستثمرين ودعم الدولة



الصحراء تتحول للأخضر غرب الأقصر



العمل فى استصلاح الظهير الصحراوى غرب الأقصر



تجفيف الطماطم المشروع الأبرز سنوياً فى الشتاء



تجهيز اللازم للتربة الصحراوية لتكون جاهزة للزراعة



جانب من التجفيف بالظهير الصحراوى غرب الأقصر



جانب من العمل الجاد فى استصلاح الظهير الصحراوى



جانب من العمل فى مشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية



جانب من تجفيف الطماطم بمحطة الشهيد ماجد صالح



عمل يومى فى استصلاح الظهير الصحراوى



محصول الطماطم الأبرز فى زراعة الظهير الصحراوى



مشروعات استصلاح الظهير الصحراوى الغربى فى الأقصر



مشروعات استصلاح الظهير الصحراوى الغربى



مناشر الطماطم الأبرز فى الموسم الشتوى كل عام بالأقصر



مناشر الطماطم تستعد للموسم الجديد مطلع أكتوبر المقبل