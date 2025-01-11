اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين ومنزل في غزة

السبت، 11 يناير 2025 04:06 م
استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين ومنزل في غزة العدوان على قطاع غزة
أ ش أ

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استشهد 10 فلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون اليوم /السبت/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ومنزل في حي الشجاعية شرق غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة زينب الوزير "حلاوة" التي تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين، بينهم طفلان وامرأتان، وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت: أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الحية في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.. فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من إخلاء إصابتين بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة خربة العدس شمال رفح.

 







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غزة

قطاع غزة

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العدوان الاسرائيلى على غزة



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