استبعاد مديرة مدرسة بالدقهلية بعد تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائى

الدقهلية شريف الديب

أصدر أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، قرارا باستبعاد مديرة مدرسة تابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية من أعمال الامتحانات بعد اكتشاف تسريب لورقة الأسئلة قبل يد الامتحان.

وتداول عدد من الصفحات وجروبات خاصة بالتربية والتعليم، صورة لامتحان الصف الثالث الابتدائي خاصة بمدرسة تابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، حيث قام محمد إبراهيم مدير الإدارة التعليمية بالسنبلاوين باستدعاء المديرة وتشكيل لجنة لفحص الورقة المتداولة وتبين أنه مطابقة لورقة الامتحان.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على وكيل الوزارة تم اتخاذ بقرار استبعادها لحين الانتهاء من التحقيق.