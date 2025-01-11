إيران تزيح الستار عن "مدينة صاروخية جديدة"

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أزاحت إيران، اليوم السبت، الستار عن مدينة صاروخية جديدة بحضور القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، وتضم مجموعة من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل، بما في ذلك صواريخ (عماد، وقادر، وقيام)، وهي من بين الأصول الاستراتيجية الرئيسية لإيران.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي بعد تفقده المدينة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (إرنا) "إن عدد المنظومات والصواريخ يتزايد يومًا بعد يوم في كافة أنحاء إيران.. وربما ظن العدو أن قدرتنا الإنتاجية قد انقطعت، لكن معدل نمو قوتنا الصاروخية متوافق مع التطورات".

وأضاف: أن "نمو كافة مكونات قوتنا جار يوميا، لكن نمو القوة الصاروخية يتزايد حقا كل يوم من حيث الكمية والنوعية والمهارة والتصميم، وتتحسن قدرتها وإمكاناتها".