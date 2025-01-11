اليوم السابع
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السبت، 11 يناير 2025 04:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيران تزيح الستار عن "مدينة صاروخية جديدة"

السبت، 11 يناير 2025 03:21 م
إيران تزيح الستار عن "مدينة صاروخية جديدة" علم إيران
أ ش أ

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أزاحت إيران، اليوم السبت، الستار عن مدينة صاروخية جديدة بحضور القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، وتضم مجموعة من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل، بما في ذلك صواريخ (عماد، وقادر، وقيام)، وهي من بين الأصول الاستراتيجية الرئيسية لإيران.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي بعد تفقده المدينة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (إرنا) "إن عدد المنظومات والصواريخ يتزايد يومًا بعد يوم في كافة أنحاء إيران.. وربما ظن العدو أن قدرتنا الإنتاجية قد انقطعت، لكن معدل نمو قوتنا الصاروخية متوافق مع التطورات".

وأضاف: أن "نمو كافة مكونات قوتنا جار يوميا، لكن نمو القوة الصاروخية يتزايد حقا كل يوم من حيث الكمية والنوعية والمهارة والتصميم، وتتحسن قدرتها وإمكاناتها".

 







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مدينة صواريخ

اسلحة ايران

الحرس الثورى



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