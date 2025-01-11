إنقاذ شاب من نزيف بالبطن بعد تعرضه لحادث طريق بمستشفى دمياط العام

دمياط - معتز الشربيني

استقبل مستشفى دمياط العام مريض عمره 23 سنة إثر ادعاء حادث طريق وبعمل الفحوصات والأشعات اللازمة تبين وجود نزيف بالبطن، وعلي الفور تم تحضير المريض للعمليات ونقل 4 أكياس دم، وتم إدخال المريض للعمليات وعمل استكشاف كامل للبطن ووقف النزيف واستئصال الطحال المتهتك وخرج المريض بصحة جيدة تحت المتابعة بالمستشفى.

أجرى العملية طاقم الجراحة مكون من: الدكتور محمد شعبان (استشاري الجراحه العامه وجراحات السمنة)، الدكتور ابراهيم نجاح حجازي (طبيب مقيم الجراحه العامه )، الدكتور حمدي خالد (طبيب مقيم الجراحه العامة)، وطاقم التخدير: الدكتور عمرو الهواري (اخصائى التخدير)، الدكتور خالد صبري (طبيب مقيم التخدير)

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير للطاقم الطبي بمستشفى دمياط العام على ما يبذلونه من جهود في سبيل خدمة المرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبناءا على توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط، وبقيادة الدكتور محمد السيد اللبان مدير عام مستشفى دمياط العام.