إنشاء جناح توسع بمدرسة نوال يؤنس الإعدادية بمركز منفلوط بتكلفة 11 مليون جنيه

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية بالفصول للحد المناسب وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى إستمرار التوسع والاحلال الجزئي والكلي ببعض المدارس بالمراكز والقرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بالقرى البعيدة والأكثر احتياجاً.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع، تشرف على تنفيذ انشاء جناح توسع بمدرسه نوال يؤنس الإعدادية بمركز منفلوط حيث يتم إضافة 15 فصل دراسي بتكلفة تصل إلى 11 مليون و770 ألف جنيه وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأشار محافظ أسيوط، إلى العمل على إنهاء مراحل العمل والتنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة لتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية على أن يتم نهو الأعمال طبقاً للجدول الزمني المقرر لتقديم الخدمات ودعم العملية التعليمية في أسرع وقت ممكن.

