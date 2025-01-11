إصابة مدير تعليم الداخلة وثلاثة آخرين فى حادث تصادم سيارة مع لودر بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب أيمن أحمد حنفى مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة وثلاثة آخرين فى حادث تصادم سيارة دوبل كبينة مع لودر على طريق موط - الدهوس بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة دوبل كابينة ولودر مما أسفر عن إصابة أيمن أحمد حنفي، 49 سنة، مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، من المعصرة، ومحمد منصور يوسف، 51 سنة، من قرية الراشدة. وسعد عاشور منصور، 55 سنة، وسيدة إبراهيم غريب، 55 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



