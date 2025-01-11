أول رئيس مدان يدخل البيت الأبيض.. صحيفة: ترامب يغير نظرة الأمريكيين للرئاسة

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "كمدان، ترامب يغير نظرة الأمريكيين للرئاسة"، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن دونالد ترامب سيتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد حفل تنصيبه بعد 9 أيام فقط الأبيض، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكى يدخل البيت الأبيض بسجل إجرامى.

وقالت إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عمل لسنوات على تشويه سمعة أي قضايا جنائية ومدنية ضده باعتبارها ليست أكثر من عمليات مطاردة ساحرات ذات دوافع سياسية. والآن دخوله البيت الأبيض يعد أحدث تحول في المعايير التي كانت تحكم المناصب العليا ذات يوم.

وقالت الصحيفة إن ترامب لا يعتبر الأمر تافهاً، بطبيعة الحال، نظراً لمدى حرصه الشديد على تجنب الحكم الصادر يوم الجمعة بـ 34 تهمة جنائية في قضية الأموال السرية. ولكن إلى حد ملحوظ، نجح في جعل الأمر تافهاً في البعد السياسي. فما كان ذات يوم سبباً مضموناً إلى حد كبير في إقصاء المرشح الرئاسي أصبح الآن مجرد حدث سياسي آخر يُرى من خلال عدسة حزبية.

وبعد كل شيء، لم يبد أحد مصدوماً بعد الحكم الصادر يوم الجمعة في نيويورك. وفي حين تم تجنيب ترامب السجن أو العقوبات المالية، فقد كان لديه فعلياً كلمة "مدان" محفورة في سجله إلى الأبد ما لم تنقض محكمة أعلى الحكم. ولكن هذا التطور كان راسخاً بالفعل في النظام. فقد علم الناخبون في الخريف الماضي أن ترامب قد أدين من قبل هيئة محلفين من أقرانه، وقرر عدد كاف منهم أن الأمر إما غير شرعي أو ليس بنفس أهمية القضايا الأخرى.

وقال نورمان إل. إيزن، المستشار الأخلاقي السابق للرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، والذي تابع عن كثب القضايا القانونية المختلفة التي رفعها ترامب، وأسس منظمة جديدة تهدف إلى الدفاع عن الديمقراطية: "إن هذا الأمر يتحدث عن اللحظة التي نعيشها. لديك شخص صدر ضده حكم 34 مرة، ولكن لديك أيضًا أمة إما مخدرة أو في حالة صدمة شديدة لدرجة أنها لا تعرف كيف تتصرف".

وبالتالي فإن الأمة سوف تشهد قريبًا مفارقة رئيس منتخب حديثًا يضع يده على الكتاب المقدس ليقسم اليمين "للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه"، القانون الأعلى للبلاد، بعد أسبوع واحد فقط من الحكم عليه بتهمة انتهاك القانون.