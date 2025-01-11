أوكرانيا تأسر جنديين من كوريا الشمالية في منطقة كورسك الروسية

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الجنود الأوكرانيين أسروا في منطقة كورسك الروسية جنديين من كوريا الشمالية.

وأضاف زيلنسكي في بيان عبر فيسبوك أنه تم نقلهما بالفعل إلى كييف، حيث يتواصلان مع المحققين من جهاز الأمن الأوكراني (SBU).

وقال زيلينسكي -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "تمكن جنودنا من أسر اثنين من أفراد الجيش الكوري الشمالي في منطقة كورسك. وعلى الرغم من إصابتهما، نجيا وتم نقلهما إلى كييف حيث يتواصلان حاليًا مع جهاز الأمن الأوكراني".

وأضاف أن المهمة لم تكن سهلة، مشيرًا إلى أن "القوات الروسية وأفراد آخرين من الجيش الكوري الشمالي غالبًا ما يقومون بإعدام جرحاهم لإخفاء أي دليل على تورط كوريا الشمالية في الحرب ضد أوكرانيا".

وأعرب زيلينسكي عن شكره لجنود المجموعة التكتيكية رقم 84 من القوات الخاصة الأوكرانية، وكذلك لقوات المظلات، الذين أسروا هذين الفردين.

وأكد زيلينسكي قائلًا: "كما هو الحال مع جميع أسرى الحرب، يتلقى هذان الجنديان الكوريان الشماليان الرعاية الطبية اللازمة