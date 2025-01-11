اليوم السابع
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ويمارس ضغوطا باسم الرئيس الأمريكي المنتخب..

أكسيوس: مبعوث ترامب يقوم بدور حاسم فى مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين

السبت، 11 يناير 2025 08:44 م
أكسيوس: مبعوث ترامب يقوم بدور حاسم فى مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين ترامب
محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قالت إن مبعوث ترامب يقوم بدور حاسم في مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين، ويمارس ضغوطا باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، وأكد خلال لقائه نتنياهو على هدف الرئيس الأمريكي المنتخب التوصل لاتفاق قبل 20 يناير، وهناك تقدم في مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين خلال الأيام الأخيرة لكن الفجوات لا تزال قائمة، وتوجه رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة يعني أن التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ممكن.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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