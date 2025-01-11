أسعار الخضراوات اليوم السبت 11-1-2025 داخل أسواق البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضراوات المختلفة بأسواق محافظة البحيرة، اليوم السبت 11 يناير 2025.

وجاءت أسعار الخضراوات بالاسواق كالآتي -

الطماطم 8 جنيهات.

البطاطس 10 جنيهات.

الخيار 25 جنيها.

الليمون 60 جنيها.

البصل الأحمر 20 جنيها.

الباذنجان 12 جنيها.

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات.

الثوم الأبيض 50جنيها.

البامية40 جنيها.

الكزبرة والشبت 5 جنيهات

كابوتشا 10 جنيهات.

الجزر 15 جنيها.

الكوسة 20جنيها.

البنجر15 جنيها.

الفلفل الحار والبارد 25 جنيها.



يذكر أن محافظة البحيرة ، تعتبر من أكبر المحافظات الزراعية خاصة فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح وكذلك البطاطس و الخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة وأهمها " البطاطس و الفاصوليا و الخرشوف و الفراولة و البرتقال والبصل.