أسعار الخضراوات اليوم السبت 11-1-2025 داخل أسواق البحيرة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضراوات المختلفة بأسواق محافظة البحيرة، اليوم السبت 11 يناير 2025.
وجاءت أسعار الخضراوات بالاسواق كالآتي -
الطماطم 8 جنيهات.
البطاطس 10 جنيهات.
الخيار 25 جنيها.
الليمون 60 جنيها.
البصل الأحمر 20 جنيها.
الباذنجان 12 جنيها.
الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات.
الثوم الأبيض 50جنيها.
البامية40 جنيها.
الكزبرة والشبت 5 جنيهات
كابوتشا 10 جنيهات.
الجزر 15 جنيها.
الكوسة 20جنيها.
البنجر15 جنيها.
الفلفل الحار والبارد 25 جنيها.
يذكر أن محافظة البحيرة ، تعتبر من أكبر المحافظات الزراعية خاصة فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح وكذلك البطاطس و الخرشوف والفراولة، والبلح.
ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة وأهمها " البطاطس و الفاصوليا و الخرشوف و الفراولة و البرتقال والبصل.