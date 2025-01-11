اليوم السابع
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أسعار الخضراوات اليوم السبت 11-1-2025 داخل أسواق البحيرة

السبت، 11 يناير 2025 11:11 ص
أسعار الخضراوات اليوم السبت 11-1-2025 داخل أسواق البحيرة الخضراوات
البحيرة -ناصر جودة

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ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضراوات المختلفة بأسواق محافظة البحيرة، اليوم السبت 11 يناير 2025.

وجاءت أسعار الخضراوات بالاسواق كالآتي -

الطماطم 8 جنيهات.

البطاطس 10 جنيهات.

الخيار 25 جنيها.
الليمون 60 جنيها.
البصل الأحمر 20 جنيها.
الباذنجان  12 جنيها.
الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات.
الثوم الأبيض 50جنيها.
البامية40 جنيها.
الكزبرة والشبت 5 جنيهات
كابوتشا 10 جنيهات.
الجزر 15 جنيها.
الكوسة 20جنيها.
البنجر15 جنيها.
الفلفل الحار والبارد 25 جنيها.


يذكر أن محافظة البحيرة ، تعتبر من أكبر المحافظات الزراعية خاصة فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح  وكذلك البطاطس و الخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة  وأهمها " البطاطس و الفاصوليا و الخرشوف و الفراولة و البرتقال والبصل.

 







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