أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى فى سوريا.. صور

إيمان حنا

استقبل قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والوفد المرافق له الذى يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، اليوم السبت، في قصر الشعب في دمشق.

ويشارك عن الجانب السوري وزير الخارجية أسعد شيباني ورئيس الاستخبارات أنس خطاب ومدير مكتب الشرع على كده.

وكان الشرع قد استقبل رئيس الحكومة عند مدخل قصر الشعب.

وكان وليد جنبلاط السياسى اللبنانى البارز، والرئيس السابق لحزب التقدمى الاشتراكي فى لبنان، قد قام الشهر الماضى بزيارة هى الأولى السياسى لبنانى إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد.

والتقى جنبلاط مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع فى قصر الشعب مهديا إياه كتابًا عن والده، ورافق جنبلاط شيخ طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى وأعضاء المجلس المذهبي الدرزي، وكتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة نجله النائب تيمور جنبلاط، كما تحظى الزيارة بتغطية إعلامية لافتة.



ميقاتى والشرع فى قصر الشعب بدمشق ميقاتى والشرع فى قصر الشعب بدمشق



ميقاتى والشرع ميقاتى والشرع