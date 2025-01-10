445 ألف جلسة وتطبيق بروتوكول علاج نفسي لمرضى الكلى فى بلقاس خلال 2024

الدقهلية -محمد الحبشي

استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، مؤشرات أداء ادارة الكلى، خلال العام الماضى، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسى لهم تحت إشراف الدكتور احمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى.

وكشف وكيل الوزارة، أن العام 2024 شهد إجراء 445 ألف جلسة غسيل كلوى لـ 3000 مريض غسيل كلوى مزمن، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من تطوير وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى حميات المنصورة والخاصة بمرضى نقص المناعة المكتسبة.

وأضاف الدكتور أحمد البيلى، وكيل الطب العلاجى أنه خلال العام الماضى جرى توفير 37 ماكينة غسيل كلوى جديدة، ليصبح عدد ماكينات الغسيل نحو 1050 ماكينة تستوعب مايزيد على 4000 مريض علاوة بدء بروتوكول التقييم والعلاج النفسى لمرضى الكلى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى بلقاس.

وأكد الدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الميكنة بكافة وحدات الكلى وادخال الحالات والمتابعة اليومية لذلك بواسطة فريق الميكنة بالوزارة وإدارة الكلى بالمديرية وإجراء العديد من جلسات فصل البلازما بوحدة الكلى بمستشفى شربين المركزي

ولفت مدير إدارة الكلى، إلى أن سلسلة إنجازات الإدارة خلال العام الماضى اشتملت إلى جانب ما سبق على التالى:

- عقد العديد من المحاضرات والدورات التدريبية للتمريض بنقابة التمريض.

- متابعة وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل الكلوى بكافة وحدات الغسيل الكلوى التابعة لنا

- توفير خدمة غسيل الكلى (طوارئ) بمعظم وحدات الكلى بالمحافظة وتسهيل كافة العقبات لحصول المرضى على افضل مستوى من الخدمة

- بدء صرف مستلزمات الكلى بالوحدات عن طريق منظومة الشراء الموحد اليا وتخصيص صيدلى بكل وحدة لطلب مستلزمات الكلى المتخصصة